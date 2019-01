Guido Maria Kretschmer: Jubel-News! Es ist offiziell

Reddit this

Hunderttausende Zuschauer verfolgen täglich, wie die Outfits der "Shopping Queen"-Kandidatinnen genau unter die Lupe nimmt. Für seine frechen Sprüche wie "Das ist Rollbraten auf drei Etagen" und "Die hat nun auch nicht an der Vogue geleckt" lieben ihn die -Zuschauer.

Guido Maria Kretschmer: "Ich habe Lust, weiterzumachen"

Jetzt können seine Fans aufatmen! Guido hat den Vertrag für " " drei Jahre verlängert. "Gerade bereitet es mir noch eine große Freude und ich habe Lust, weiterzumachen. Erst wenn ich spüren würde, dass mir der Text ausgeht oder wenn ich das Gefühl hätte, dass ich alles schon einmal erlebt habe, würde ich ans Aufhören denken", erzählte er im Interview mit "Goldene Kamera".

Barbara Schöneberger & Guido Maria Kretschmer: Drama hinter den Kulissen!

Fette Party zur 1500. Folge

Von Langeweile fehlt bisher jede Spur! "Bislang war das noch nie der Fall, weil täglich neue Menschen aufschlagen, die etwas Neues machen möchten – das genieße ich sehr." Im Februar gibt es noch einen Grund mehr, die Korken knallen zu lassen. Dann flimmert nämlich bereits die 1500. Folge über die TV-Bildschirme. In der Woche vom 11. bis zum 15. Februar wird der Runde Geburtstag mit dem Motto "Shootingstar - Setze dich und dein neues It-Piece bei einem Fotoshooting mit Guido in Szene!" gefeiert. Der Gewinnerin winken nicht nur 1500 Euro Preisgeld, sondern auch ein Fotoshooting mit Guido, das in seinem Magazin abgedruckt wird.