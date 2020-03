Guido Maria Kretschmer: Sensationelle News von dem "Shopping Queen"-Star

Seit acht Jahren flimmert " " mit Star-Designer erfolgreich über die -Bildschirme. In den letzten Jahren durften sich die Zuschauer schon über so einige Special-Ausgaben freuen. Jetzt gibt es die nächste Überraschung...

Shopping Queen: Die ganze Wahrheit über die Kultshow

Wer wird die beste "Drag Shopping Queen"?

Am 5. April nehmen zum ersten Mal in der Geschichte vier Drag Queens an "Shopping Queen" teil. Die Spielregeln bleiben gleich. Innerhalb von fünf Stunden müssen sie mit 500 Euro Budget das perfekte Outfit shoppen. Das Motto lautet: "Drag around the world - Kreiert einen Look inspiriert von den schillerndsten Metropolen der Welt". Die Siegerin darf am Ende 3.000 Euro für einen guten Zweck spenden.

Barbie Breakout, Stella deStroy, Absinthia Absolut und Pam Pengco Foto: TVNOW/ Andreas Friese

Die Teilnehmerinnen sind auch schon bekannt. So kämpfen Sascha alias Absinthia Absolut, Timo alias Barbie Breakout, David alias Pam Pengco und Stella deStroy um den Sieg. Wer am Ende die Krone mit nach Hause nimmt? Das erfahrt ihr am 5.April um 20:15 Uhr bei ...

