Guido Maria Kretschmer: Tränen-Drama beim Shopping Queen-Dreh! Er verliert die Fassung

Dass Guido Maria Kretschmer ein großes Herz für seine "Shopping Queen"-Kandidatinnen hat, beweist der Star-Designer jede Woche aufs Neue. Nicht zuletzt für seine Empathie und seine Herzlichkeit wird er von Millionen Frauen geliebt. Doch eine berührte ihn nun ganz besonders...

An Tag drei der "Shopping Queen"-Woche auf Sylt trat Kandidatin Minh an. Die quirlige 51-Jährige entpuppte sich schnell als besonders emotionaler Mensch. So befragte sie erst mit geschlossenen Augen ihren Bauch, bevor sie sich für den Kauf eines Kleidungsstücks entschied. "Ich mag die", schwärmte Guido.

Kandidatin Minh brachte Guido Maria Kretschmer zum Weinen

Mit gefüllten Shopping-Tüten auf dem Rückweg ins Studio im "Shopping Queen"-Bus, zeigte sich Minh zufrieden mit ihrer Ausbeute und erklärte: "Ich bin glücklich, weil ich meine Wünsche für Guido geschickt habe. Er weiß irgendwie meine Wünsche. Und deshalb klappt das."