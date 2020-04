Reddit this

Guido Maria Kretschmer: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Normalerweise hat " "-Juror immer gute Laune und einen lustigen Spruch auf den Lippen. Doch momentan ist ihm überhaupt nicht zum Lachen zumute...

Guido Maria Kretschmer ist in großer Trauer

Der Designer hat bereits drei geliebte Menschen durch das Coronavirus verloren. "Das ist schwer. Dann kriegt das nochmal ein ganz anderes Gesicht", berichtet Guido im Livestream mit "Exclusiv". Unter anderem musste sich Guido von seinem Freund Jörn Kubicki, dem Lebenspartner von Berlins ehemaligen Bürgermeister Klaus Wowereit, verabschieden. "Das hat mir total weh getan, weil ich ihn so gerne hatte. Ich kann das noch gar nicht fassen. Er war so ein mutiger, freier, lustiger Mensch."

Guido Maria Kretschmer & Frank Mutters: "Wir müssen uns trennen!"

Guido Maria Kretschmer: "Die Leute sollen sich am Riemen reißen"

Ein weiterer Bekannter ist ziemlich überraschend an Covid-19 gestorben. "Er war gesund und hatte gar keine Vorerkrankungen. Er war erst Anfang 50. Dann kriegt das doch nochmal eine andere Dimension", so Guido weiter. "Das sind die Geschichten, die man Leuten jetzt erzählen muss. Ich habe gerade gestern gelesen, dass manche wegen der Lockerungen schon völlig ausgeflippt sind und haben dann irgendwelche Meet-Parties gemacht. Völlig verrückt! Die Leute sollen sich am Riemen reißen. Das ist das Allerwichtigste."

