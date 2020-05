Guido Maria Kretschmer: Trauriges Aus! Schock-Nachricht für Millionen Fans

Woche für Woche verfolgen zahllose Zuschauer gebannt, wie jeweils fünf Frauen um den Titel „ “ kämpfen – und um das Wohlwollen des scharfzüngigen Moderators. Seit der allerersten Sendung vor acht Jahren hebt oder senkt souverän den -Daumen, und noch immer ist das Format ein Quotenhit. Dennoch droht nun das Aus…

Mit den mittlerweile von Flensburg bis München berühmten Worten „Guido schickt mich“ stürmen die Kandidatinnen regelmäßig Boutiquen und Friseurläden im ganzen Land. Sie sind mit einem klaren Auftrag unterwegs: Binnen vier Stunden müssen sie sich ein komplettes Outfit zusammenshoppen, inklusive Styling. Dafür stehen ihnen jeweils 500 Euro zur Verfügung. Der Ablauf ist immer gleich: Zum Auftakt öffnet jede Teilnehmerin den anderen Wohnung und Kleiderschrank, damit die Konkurrentinnen einander einschätzen können. Danach geht’s mit dem pinkfarbenen Queen-Mobil zum hektischen Shopping-Sprint: Wem gelingt unter Zeitdruck das perfekte Styling zum vorab vergebenen Motto?

Bei all dem ist das Kamera-Team immer ganz dicht dran an den Damen, ebenso wie die Boutique-Mitarbeiter und später auch die Friseure. Bei der abschließenden Bewertung durch die anderen Kandidatinnen am Laufsteg hält natürlich auch niemand Abstand. Und zur Siegerehrung reisen alle Beteiligten in Guidos Berliner Showroom, wo der Designer das Preisgeld übergibt und die strahlende Siegerin herzlich umarmt. Obwohl seine ehrlichen und witzigen Kommentare aus dem Off ziemlich bissig sein können, herrscht insgesamt eine liebevolle Atmosphäre. „Shopping Queen“ ist Feelgood- . Und genau das wird durch Corona zum Problem: Nach mehr als 1.500 Folgen zog SARS-CoV2 dem Format den Stecker. Geschäfte machten dicht, die Bevölkerung geht auf soziale Distanz, auch nach ersten Lockerungen im Einzelhandel darf man die Läden nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten. Damit ist das ganz besondere „Shopping Queen“-Erlebnis auf unabsehbare Zeit unmöglich geworden, die Konsumlust ohnehin gedämpft angesichts der weltweiten Krise.

Guido Maria Kretschmer: Shopping Queen vor dem Aus?

Keine gute Gemengelage für ein kuscheliges Einkaufsformat. Zwar gibt sich der Sender auf Nachfrage von "Closer" optimistisch, „dass wir die Dreharbeiten zur ,Shopping Queen‘ in den nächsten Wochen wieder aufnehmen können“. Doch wie soll das funktionieren, wenn alle Kandidatinnen, Verkäuferinnen und Stylisten Masken tragen und jeder zu jedem auf Abstand geht? Und die Siegerehrung vermutlich per Videokonferenz stattfinden muss, die Teilnehmerinnen Guido also gar nicht persönlich treffen können? Klar, kann man alles machen, aber der unbekümmerte Charme, der letztlich den Erfolg des Formats ausmacht, wäre wohl dahin.

Guido Maria Kretschmer: Bitter, was er jetzt verkraften muss!

Zu den notwendigen Änderungen und Anpassungen im Ablauf wollte sich bisher nicht äußern, erklärte nur, man prüfe ganz genau, unter welchen Rahmenbedingungen die Produktion fortgesetzt werden kann. „Der Schutz der Gesundheit unserer ‚Shopping Queens‘ und aller am Dreh beteiligten Personen hat nach wie vor höchste Priorität“, betont eine Sprecherin gegenüber "Closer".

Noch werden die Zuschauer nichts vom Zwangsstopp bemerken. Aktuell laufen alte Folgen in Wiederholungsschleife. Neue Episoden, die bereits vor der Krise im Kasten waren, sollen demnächst ausgestrahlt werden. Aber auch die sind irgendwann versendet, und dann?

Trotz dieser eher trüben Aussichten dürfte das Schicksal der Sendung, die ihn einst einem breiten Publikum bekannt machte, bei Guido selbst momentan keine hohe Priorität haben. Der Designer ist nämlich direkt von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Gleich drei Menschen aus seinem persönlichen Umfeld starben durch Covid-19. Solche Tragödien rücken die Perspektiven zurecht. So sehr ein Aus für „Shopping Queen“ die Fans schmerzen würde – die Gesundheit aller Beteiligten muss Vorrang haben.