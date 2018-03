Guido Maria Kretschmer: Überraschende Beichte!

In den vergangenen Jahren konnte sich Guido Maria Kretschmer zu einem echten Medienliebling entwickeln. Mit Showformaten wie "Shopping Queen" oder "Das Supertalent" feierte Guido stets große Erfolge. Aber auch als Designer konnte sich der 52-Jährige in der Modewelt etablieren. Kein Wunder also, dass bei so viel Erfolg auch das Finanzielle stimmt. In einer überraschenden Beichte verrät Guido nun, wie "reich" er wirklich ist...

Guido Maria Kretschmer steht auf dünne Mädchen

Guido Maria Kretschmer: Auf der Überholspur

In den vergangenen Jahren entwickelte sich Guido Maria Kretschmer zu einem absoluten Medienstar. Dass er dabei auch finanziell große Erfolge verzeichnen kann, ist selbstredend. Doch wie viel verdient Guido mit seinen Arbeiten wirklich? In einem Interview mit "Bild" verschafft der Designer Klarheit und berichtet: "Reich genug, muss ich sagen, und ich lebe unabhängig. Meine Eltern müssen nicht mehr für mich aufkommen! Das würde ich auf jeden Fall sagen." Eine konkrete Antwort hat Guido damit geschickt umgangen. Im Gegensatz dazu, fällt eine Einschätzung zu seiner Person direkter aus...

Guido Maria Kretschmer: So ist er wirklich

Schon in den Medien wird deutlich: Guido ist eine absolute Frohnatur. Doch wie sieht sich der Designer selbst? Auf die Frage wie sich Guido privat sieht, antwortet der 52-Jährige: "Das ist, finde ich, ein ganz netter Mann, in Westfalen geboren. Und einer, auf den man sich auch verlassen kann." Ehrliche Worte, die Guidos Eigenschaften unterstreichen, die seine Fans an ihm so schätzen.