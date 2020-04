Guido Maria Kretschmer: Überraschender Neuanfang! Er hat einen Schlussstrich gezogen

Reddit this

Von der Spree an die Elbe: Designer Guido Maria Kretschmer wagt mit Mitte 50 den Schritt ins Ungewisse…

Das Leben noch einmal komplett umkrempeln? In eine neue Stadt ziehen? hat diesen Schritt gewagt. Ende 2019 zog er von Berlin nach Hamburg – und hat diese Entscheidung noch keine Sekunde bereut!

"Der Umzug war eine weise Entscheidung. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Ich habe Berlin immer geliebt und werde dies auch weiterhin tun. Hamburg ist sehr schnell zu einem neuen Zuhause für mich geworden" schwärmte der Designer gegenüber "Closer". "Diese Stadt gibt mir eine ganz besondere Ruhe. Ich mag mein neues Haus, meinen Garten, meine Nachbarn. Ich mag die Leute auf der Straße und finde es schön, hier einkaufen zu gehen. Ich bin einfach glücklich hier!"

Guido Maria Kretschmer beginnt einen neuen Lebensabschnitt

Auch wenn es an seinem neuen Haus noch einiges zu tun gibt, fühlt sich der " "-Star doch schon rundum wohl. "Prinzipiell ist das meiste fertig. Ich musste einiges renovieren und teilweise auch sanieren. Das Haus musste komplett trockengelegt werden. Wenn man eine Immobilie kauft, entdeckt man meist erst später so richtig, was alles noch gemacht werden muss. Aber ich hatte tolle Handwerker! Es läuft gut. Die Nachbarn sind süß, der Postbote, die Apothekerin…"

Durch den Umzug spart sich Guido Maria Kretschmer viel Zeit, die sonst fürs berufliche Pendeln draufgegangen ist. "Ich gehe viel mehr spazieren und verbringe mehr Zeit draußen mit meinen Hunden an der Elbe. Ich habe mehr Gelegenheit, mit meinem Mann Frank einfach nur gemütlich vor dem Kamin zu sitzen. Ich komme viel früher von der Arbeit nach Hause als vorher und helfe Frank bei den Vorbereitungen für das Abendessen. Das ist eine völlig neue Erfahrung, die ich noch gar nicht kannte. Früher hatte Frank meist schon allein gegessen, weil ich erst sehr spät zurückkam", freut er sich.

Sein Leben hat sich durch das neue Zuhause von Grund auf geändern. "Umzug hat viel mehr Ruhe in mein Leben gebracht, was nicht nur mir, sondern auch Frank wahnsinnig guttut. Es fällt alles viel leichter, was ich als sehr angenehm empfinde."

