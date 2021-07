Guido Maria Kretschmer & Frank: Baby-Sensation

Auch wenn Guido ein echter Kinderfan ist, wollen er und sein Frank lieber zu zweit bleiben. So erklärt der Designer nun gegenüber "Leute heute": "Nein, nein, nein, man muss schon auch realistisch sein. Jetzt muss man sagen, hätte ich eine Gebärmutter gehabt, sagen wir mal so im Konjunktiv, ich wäre zum Einsatz gekommen." Er fügt hinzu: "Nach wie vor freue ich mich, also ich freue mich, wenn Kinder kommen." Selber ein Kind zu haben, wäre jedoch nichts für Guido. Doch einen Nachteil sieht er dadurch nicht in seinem Leben. Er ist glücklich so wie es ist. So offenbart er auch über seinen Frank: "Ich mag es sehr, dass er sehr gescheit ist. Ich mag, dass er vorsichtig ist und so und dass er, ja, sich kümmern kann, das ist auch ein schöner Moment. Ich mag gern, dass er so viele Sprachen kann. Das ist auch praktisch für uns, dass wir uns in vielen Sprachen irgendwie auch zurechtfinden." Ehrliche Worte, die zeigen: Guido und Frank sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag!