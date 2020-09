Guido Maria Kretschmer & Frank: Unerwartete Baby-News!

Wie Guido Maria Kretschmer nun bei "Inas Nacht" berichtet, bekamen er und sein Frank vor einiger Zeit eine pikante Anfrage für eine Samenspende. So erklärt er: "Auf Frank waren die scharf, auf den Samen. Meinen wollten die gar nicht. Nee, das war so ein Lesbenpaar, die haben angefragt ganz freundlich. Das waren so Luxus-Lesben, so ganz elegante. Und die waren beide auch sehr in Schuss, ruderten und so. Und dann haben die sich wohl gedacht: 'Ach, wir brauchen kultiviert und hübsch.'" Guido ergänzt: "Und dann dachte ich, jetzt kommt es - und dann sagten die: 'Ja, der Frank wäre perfekt!'" Guido und Frank ließen sich auf den Deal allerdings nicht ein. Doch was denken der Designer und sein Mann über das Thema eigene Kinder?