Guido Maria Kretschmer: Wundervolle News von dem "Shopping Queen"-Star

Das Konzept der neuen Sendung ist ähnlich wie bei "Shopping Queen". Pro Folge müssen zwei Kandidatinnen einen Raum zu dem vorgegebenen Motto gestalten. Guido kommentiert dabei ihre Einkäufe in Baumärkten, Möbelhäusern und Dekoshops. "Bei 'Shopping Queen' habe ich so viele Wohnzimmer und Wohnstile gesehen – mit größter Kreativität, aber auch enormem Bedarf. Wer also leidenschaftlich gerne dekoriert und Lust hat, ein Zimmer bei sich zu Hause neu zu gestalten, ist bei meiner neuen Sendung genau richtig und darf sich gerne bewerben", erzählt Guido jetzt im Interview mit Sender VOX.