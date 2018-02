Guido Maria Kretschmer: Zieht er 2019 ins Dschungelcamp?

Morgen Abend entscheidet sich, wer sich den Sieg beim Dschungelcamp 2018 holt. Auch im nächsten Jahr wird es laut RTL wieder eine neue Staffel geben.

Wer im Januar 2019 dabei sein wird, steht natürlich noch nicht fest. Die „Rheinische Post“ fragte trotzdem schon einmal bei Guido Maria Kretschmer nach. Könnte der Modemacher sich vorstellen, in den Dschungel zu ziehen?

"Vielleicht in 30 Jahren, wenn mich keiner mehr kennt, aber jetzt wäre ich der exakt falsche Kandidat für die Show", erklärt der 52-Jährige. Er habe keine Zeit, um für mehrere Wochen in den australischen Dschungel zu gehen. „Außerdem bin ich nicht geeignet fürs Camping und schon gar nicht für all die Herausforderungen", so Kretschmer.

Bei der 13. Auflage des RTL-Dschungelcamps wird der Entertainer also nicht dabei sein. Schade!