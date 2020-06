Gut trainiert: Ex-Bachelor Paul Janke zeigt seine Muckis

Nun hat er ein neues Bild bei Instagram gepostet, was den Mädels gefallen wird: Der Ex-Bachelor zeigt, wie gut trainiert er wirklich ist. „Das Wochenende kann beginnen“, schrieb Paul Janke zu dem Bild.

Paul Janke geht oft ins Fitnessstudio. Auf dem Bild sind seine Muskeln zu sehen und schaut dabei in die Kamera. Der Rosenkavalier freut sich auf’s Wochenende, denn am Samstag ist er beim „TV total Turmspringen“ – und darauf will er sich vorbereiten. "Gleich nach Köln zum Dreh und dann weiter nach München. Morgen heißt es dann TV Total Turmspringen“, so Paul Janke.