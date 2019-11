"Gute Zeiten Schlechte Zeiten": Die Soap bekommt einen Podcast!

Reddit this

Grund zur Freude für alle GZSZ-Fans! Die beliebte Serie geht mit einem eigenen Podcast an den Start!

Seit rund 27 Jahren unterhalten Joe Gerner und Co. jetzt schon mit Liebeleien, Lügen und Intrigen die " "-Zuschauer - jetzt können sich die Anhänger der Daily-Soap auf eine Extra-Portion und einen Blick hinter die Kulissen des Erfolgsformats freuen!

Nicht mehr nur im TV: Der GZSZ-Podcast kommt!

Wie das Branchenportal Quotenmeter berichtet, soll auf der in diesem Jahr von Radio Deutschland gegründeten Podcast-Plattform Audio Now bereits in Kürze ein eigener GZSZ-Podcast angeboten werden.

In dem neuen Format, das wöchentlich ausgestrahlt wird, sollen Anhänger der Seifenoper mit hinter die Soap-Kamera genommen werden, wenn wechselnde Gäste aus dem Cast über aktuellen Handlungsstränge der Serie diskutieren und Einblicke in die Produktion des RTL-Klassikers bieten.

Allzu lange müssen sich GZSZ-Fans und zukünftige Zuhörer dann auch nicht mehr gedulden: Bereits am 8. November soll der Podcast Premiere feiern!