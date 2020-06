Aus gutem Grund? Rita Ora will Sex mit Madonna

In einer britischen Talkshow verriet sie: „Wenn das passieren könnte, dann würde ich es machen, damit ich auf meinem Sterbebett allen Menschen erzählen kann, dass ich mal mit Madonna geschlafen habe.“

Ein Schäferstündchen mit Madonna, damit man den Hinterbliebenen richtig heißen Gesprächsstoff liefert?

Rita verrät auch, warum sie Madonna so beeindruckend findet und plaudert aus dem Tour-Nähkästchen.

„Madonna gibt dir fünf Sekunden Zeit, um dir zu sagen, was sie auf der Bühne mit dir machen will, was nicht wirklich viel Zeit ist. Sie schleppt dich überall herum. Sie erklärte mir kurz, dass ich mich vorbeugen solle, damit sie mir dann auf den Hintern hauen könne.“

Der Po-Grabscher scheint der Ex von Calvin Harris dabei richtig gut gefallen zu haben. „Madonnas Griff an meinen Po war nicht unangenehm, er war angenehm fest und genau da, wo er sein sollte“, schwärmt sie.