Guy und Victoria: Sie haben geheiratet!

Bei den Frischvermählten handelt es sich um den luxemburgischen Bauern Guy (30) und seine Herzensdame Victoria (27).

Die beiden hatten sich in der neunten Staffel von "Bauer sucht Frau" kennen und Hals über Kopf lieben gelernt. Schon bald war die aus Hessen stammende Victoria zu ihrem Liebsten auf den Hof gezogen, jetzt gingen die beiden noch einen Schritt weiter.

Am Samstag war es so weit, in der kleinen luxemburgischen Gemeinde Hesperingen gab Bauer Guy seiner in einem roten Kleid strahlenden Victoria standesamtlich das Ja-Wort.

"Ich bin total glücklich, dass Victoria jetzt endlich meine Frau ist", äußerste sich Guy gegenüber der BamS.

Die kirchliche Hochzeit ist für Anfang Mai geplant, dann erst sollen auch die Ringe getauscht werden, wie Victoria verriet. Alle "Bauer sucht Frau"-Fans können die Vorbereitungen auf das Fest am Pfingstmontag bei RTL um 19.05 Uhr miterleben.

Na dann, herzlichen Glückwunsch!