Gwen Stefani & Blake Shelton: Es wird ein Mädchen!

Blake Shelton soll überglücklich darüber sein, eine Tochter zu bekommen. "Er verwöhnt sie wie verrückt", so die Quelle. "Was auch immer sie will, sie bekommt es. Er ist so großzügig mit seinen Geschwistern, Nichten und Neffen, dass man sich ausmalen kann, wie er mit seinem eigenen Mädchen sein wird. Sie wird Blake um ihren kleinen Finger wickeln."

Wann das Baby zur Welt kommen soll, ist noch nicht bekannt. Bislang hat das Paar, das erst seit wenigen Monaten zusammen ist, die Schwangerschaft auch noch nicht bestätigt.