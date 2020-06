Gwen Stefani: "Mein neues Leben ist toll!"

Die „No Doubt“-Sängerin geht angeblich davon aus, ihr Ehemann habe sie betrogen. Auch eine Paartherapie konnte die Liebe der beiden nicht mehr retten.

In den Wochen seit der Trennung haben Gwen und Gavin eisern geschwiegen und zu den zahlreichen Gerüchten keine Stellung bezogen. Einzig in ihrem neuen Song „Use To Love You“ ließ die Sängerin einen kleinen Einblick in ihre Gefühlswelt zu. Doch nun hat die 46 jährige Stilikone ihr Schweigen endlich gebrochen und sich erstmals zu ihrer bevorstehenden Scheidung geäußert!

Als sie in der Radiosendung „AMP Radio“ nach ihrem neuen Leben als Single-Mama angesprochen wurde, gab Gwen Stefani eine überraschende Antwort: "Mein Leben ist gerade so extrem. Es hat sich vor meinem Gesicht in Luft aufgelöst. Und jetzt habe ich ein neues Leben, das ziemlich toll ist."

Nach 20 Jahren an der Seite von Gavin Rossdale ist das Leben als Single für die dreifach Mutter natürlich eine große Umstellung. Doch wirklich traurig über ihre neue Situation scheint Gwen glücklicherweise nicht zu sein.