Gwen Stefani: War Blake Shelton der Trennungsgrund?

Wie immer wurden keine Details zur Trennung preisgegeben.

Es gab einige abenteuerliche Spekulationen, dass Rossdale Affären gehabt haben soll - unter anderem auch mit Männern. Nun scheint es aber ganz so, als wäre es die gute alte "Liebe am Arbeitsplatz", die der Ehe von Rossdale und Stefani den Todesstoß gegeben hat.

Gwen Stefani und "The Voice"-Jury-Kollege Blake Shelton sollen ein Paar sein. Diverse US-Medien zitieren verschiedene Insider, dass es zwischen Blake und Gwen bereits heiß her gehe. Und das könnte schon einige Zeit so gehen. Immerhin sitzen sie nicht erst seit gestern zusammen in der "The Voice"-Jury.

Ähnlich wie in Deutschland, werden die Blind Auditions bereits im Sommer aufgezeichnet. Genau zu der Zeit ging die Ehe von Stefani und Rossdale endgültig in die Brüche. Seither habe man die frisch getrennte immer wieder zusammen mit ihrem Kollegen gesehen.