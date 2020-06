Gwyneth Paltrow: Mädelsabend statt Liebeskummer!

Zwar wird in den Medien derzeit schon wieder über ein mögliches Liebes-Comeback spekuliert, aber davon scheint zumindest Gwyneth momentan gar nicht unbedingt etwas wissen zu wollen. Statt in Liebeskummer oder alten Erinnerungen zu versinken, hat die Blondine offensichtlich durchaus Spaß an ihrem wiedergewonnen Single-Status. Auf Twitter postete sie nun nämlich ein Foto von sich und einigen Freundinnen, auf dem sie glücklich und perfekt gestylt in die Kamera lächelt. Der passende Hashtag zu dem Schnappschuss: #girlsnight.

Neben Gwyneths guter Laune sticht aber noch etwas anderes ins Auge: die geballte Prominenz der anwesenden Damenriege. Unter anderem sind auf dem Bild It-Girl Nicole Richie, Schauspielerin Naomi Watts, Designerin Stella McCartney und Sängerin Gwen Stefani zu sehen genau wie Gwyneth sind sie alle absolute Weltstars, die offenbar trotz ihrer Prominenz ab und an Lust auf einen ganz normalen Mädelsabend haben. Irgendwie sympathisch!