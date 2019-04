Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk: Scheidung nach 194 Tagen

Sie starrt ihn mit zusammengekniffenen Augen an, während er hektisch auf sie einredet, dann unterbricht sie ihn energisch gestikulierend: „Jetzt hör mir mal zu!“ Beide sind auf dem Weg vom Parkplatz zum Restaurant „Nightshade“ so in Rage, dass sie vor der Tür weiterzanken. Dann reißt sie abrupt die Tür auf, verschwindet. Er schnauft genervt, folgt ihr dann. Oha!

Bei (46) und Brad Falchuk (48) gab’s in L.A.s hippem Gastro-Hotspot Zoff mit Soße zu den Kürbis-Medaillons (30 Euro) und Austern an Passionsfrucht-Mousse (33 Euro). Dass die Gäste an den Nebentischen schon leicht konsterniert herüberschauten, schien die impulsive Paltrow gar nicht zu bemerken. Was ist denn bloß los da? Gut ein halbes Jahr nach der Hochzeit scheint die Liebes-Euphorie im Eimer.

Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk: Ehe-Aus?

In ihrem Umfeld soll sogar das Wort „Scheidung“ gefallen sein. Oje! Dabei hatte Gwyneth kurz vor dem Jawort gejuchzt: „Brad ist mein Fels in der Brandung!“ Sie habe nie wieder heiraten wollen, „aber er hat mich davon überzeugt, dass es sich lohnt“. Na, ob sie sich da immer noch so sicher ist? Die beiden leben bis heute nicht unter einem Dach, offiziell aus Rücksicht auf die jeweils zwei Kinder.

Aber vielleicht geht’s Gwyneth Paltrow auch um ihr teures Porzellan und die Designer-Möbel. Nach dem Zoff auf offener Straße kann man sich durchaus vorstellen, dass bei den beiden hinter verschlossenen Türen mal ein Teller fliegt. Oder zwei oder drei…