Gwyneth Platrow ist verlobt

Gwyneth Paltrow ist bis über beide Ohren verliebt und wagt jetzt tatsächlich nochmal den Schritt vor den Traualtar! Sie hat sich mit Brad Falchuk verlobt. In einem offiziellen Statement gab das Paar die schönen Neuigkeiten bekannt.

"Wir fühlen uns unglaublich glücklich, an diesem Punkt in unseren Leben zusammengefunden zu haben, an dem unsere gemeinsamen Erfolge und Fehlschläge als Bausteine für eine gesunde und glückliche Beziehung dienen können", schreiben die beiden.

Ihm wird Gwyneth Paltrow das Ja-Wort geben Getty Images

Seit mehr als drei Jahren ist Gwyneth nun schon mit dem Drehbuch-Autor zusammen. Sowohl sie als auch Brad waren schon einmal verheiratet. Dass die Ehen gescheitert sind, hält sie aber nicht davon ab ihr Glück nochmal zu wagen. Beide bringen jeweils zwei Kinder mit in die Ehe und werden damit schon bald zur einer großen Patchwork-Family.