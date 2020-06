GZSZ-Absturz: Jasmin ertränkt ihren Kummer in Alkohol!

Prompt erspäht Serienekel David (Philipp Christopher) die komplett derangierte Jasmin und schmiert sich an sie heran. Er will sehen, was er aus der Betrunkenen herausquetschen kann: „Du wirkst ein bisschen von der Rolle.“ Währenddessen stehen Jasmins Mutter Katrin (Ulrike Frank), ihre Ex-Freundin Anni (Linda Marlen Runge) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) geschockt vor dem regungslos auf dem Boden liegenden Frederic. Maren hat ihn im Affekt mit einer eisernen Deko-Ananas niedergeschlagen, der Mediziner gibt kein Lebenszeichen mehr von sich. Gipfelt der Inzestskandal nun damit dass die drei Frauen in den Knast wandern und Jasmin nicht einmal mehr ihre vertrauten Menschen um sich hat? "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.