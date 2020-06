GZSZ: Anni flüchtet aus Berlin

Ihr Ziel: Barcelona. Allerdings ist die Reise nur von kurzer Dauer. Bereits in der ersten Märzwoche kehrt Anni zurück nach Berlin - just in dem Moment, in dem Jasmin (Janina Uhse) an dem Inzest-Drama zu zerbrechen droht. Apathisch fährt sie stundenlang durch die Stadt und ist für niemanden mehr erreichbar. Als alle bereits das Schlimmste befürchten, kann Anni mit einem emotionalen Appell auf ihrer Mailbox zu ihr durchdringen...