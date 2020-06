GZSZ- Anni: Linda Marlen Runge hat eine neue Frisur

Der neue Look hat sowohl private als auch berufliche Gründe. "Es gibt gewisse Abschnitte im Leben, die einen Bedarf nach Veränderung in einem Menschen hervorrufen. In meinem Leben gab es in letzter Zeit zwei Geschehnisse, die nicht leicht waren und irgendwie hab ich den Drang gehabt, mein 'Ab jetzt nur noch nach vorne schauen!'-Gefühl dadurch zu unterstreichen, dass ich mir die Haare abschneide", erklärte die Schauspielerin gegenüber RTL.

Mit dem Ergebnis ist Linda Marlen Runge total happy. "Ich fühle mich sehr gut. Sehr neu. Und doch irgendwie wieder so wie immer", sagt sie.

Auch für ihre Rolle der Anni stehen Veränderungen an. "Anni wird demnächst in ihrem Leben ein paar wichtige Lektionen erlernen müssen. Das wird eine harte Zeit für sie werden, aber sie muss langsam mal lernen, dass man durch zu viel eiskalte Ehrlichkeit andere Menschen extrem verletzen kann", verrät sie.