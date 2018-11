GZSZ: Ausstiegs-Schock!

Reddit this

Manuela Wisbeck verlässt nach nur wenigen Monaten die Serie. Ihre Gastrolle nähert sich dem Ende zu...

Manuela Wisbeck: Happy End

Doch für ihre Rolle Nicole gibt es ein gutes Ende. "Ich gehe der Liebe wegen. Ich gehe mit meinem Freund aufs Schiff und habe vielleicht eine glückliche Zeit, dass weiß ich noch nicht", so Manuela gegenüber .

Jessica Ginkel: Zurück zu GZSZ?

Die Zeit bei GZSZ hat der Schauspielerin viel Spaß gemacht. Besonders die Entwicklung ihrer Rolle. "Die Rolle hat sich schon sehr sehr doll verändert. Am Anfang war sie dominant, teilweise auch rabiat und sehr eckig. Umso länger sie dabei ist, um so weicher, femininer wird sie. Natürlich auch deswegen, weil Nicole sich verliebt, dadurch zeigt sie eine andere Seite, eine weiche Seite. Das fand ich sehr cool", so Manuela weiter.

Manuela Wisbeck: Comeback?

Auch wenn der Abschied viele Fans sicher traurig macht. Ein Comeback will Manuela nicht ausschließen. "Ob meine Rolle endgültig vorbei ist, weiß ich auch nicht. Ich würde mir wünschen, wenn die Leute mich gut annehmen - vielleicht wollen sie mich auch weiter sehen. Ich lasse mich überraschen", grinst sie. Man darf gespannt sein...