GZSZ-Comback: Sie kommt zurück!

Im Oktober verkündete Annabella Zetsch, dass sie GZSZ verlässt. Die Brenda-Darstellerin machte Luis das Leben zur Hölle, mobbte ihn monatelang.

GZSZ: Bestätigt! Sie steigt aus

Damals erklärte die Schauspielerin: "Brenda war auf jeden Fall keine einfache Rolle für mich, sondern eine Herausforderung, die ich sehr gern angenommen habe. Nicht nur, weil ich mich meinen eigenen Hürden stellen konnte, sondern auch, weil das Thema Mobbing in der heutigen Zeit so relevant ist. Die Reaktionen auf diese Geschichte waren sehr unterschiedlich." Nun nimmt sie die Herausforderung wieder an!

Brenda ist ab dem 1. April wieder dabei

Schon am 1. April wird Brenda wieder bei GZSZ zu sehen sein. Doch wie wird ihr Comeback aussehen? Wird sie Luis weiterhin fertig machen? Oder hat die Schülerin aus ihren Fehlern gelernt? Darstellerin Annabella hat da zumindest ihre ganz eigene Meinung. "Ich glaube wirklich, dass sie dazugelernt hat und versucht, ernsthaft an sich und ihrem Verhalten zu arbeiten. Ich würde ihr wünschen, dass sie zeigen kann, wer sie wirklich ist und dass das alte Kriegsbeil endgültig begraben werden kann. Wir alle können aus unseren Fehlern lernen und ich persönlich finde es wichtig, dass man manchen Menschen eine zweite Chance gibt."