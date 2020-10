GZSZ-Comeback: Jaaa, sie ist zurück!

Ob nun bei GZSZ oder "SUNNY - Wer bist du wirklich?" - Valentina Pahde liebt ihre Rolle der blonden Sunny Richter. "Ich ähnel Sunny auf jeden Fall schon über 50 Prozent. Wir sind beide familiäre, herzliche Menschen, wir sind ehrgeizig im Job ... Auch wenn unser Stil verschieden ist, sind wir doch beide Fashion Victims. Ich als Valentina liebe Mode, traue mich immer mal wieder verrückte Sachen. Sunny trägt extreme Farbkombis", verriet sie erst kürzlich gegenüber "Gala".

Kein Wunder also, dass sie sich sogar vorstellen kann noch in fünf Jahren in diese Rolle zu schlüpfen...

