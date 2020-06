GZSZ-Comeback: Linda Marlen Runge ist zurück am Set!

Doch nun hat der Ernst des Lebens und der schnöde Alltag die Schauspielerin wieder fest im Griff. Via Instagram kündigt die Anni-Darstellerin ihr GZSZ-Comeback an: „Erster Drehtag nach 5 Wochen. #gottseidankichkannsnoch.“

Ihre freie Zeit konnte Linda Marlen Runge unter anderem in Mexiko genießen. Übrigens hat Janina Uhse dort auch gerade erst ihren Urlaub verbracht. Allerdings wirkt es so, als hätten sich die Kolleginnen knapp verpasst Aber nun treffen sie sich ja wieder am Set wieder.