GZSZ: Daniel Fehlow spricht über seine Liebe Jessica Ginkel

Bei den Dreharbeiten haben sich Daniel Fehlow und Jessica Ginkel kennengelernt. Drei Jahre standen die beiden Schauspieler zusammen vor der Kamera. Jetzt spricht der GZSZ-Star erstmals über seine große Liebe.

"Es ist in der Tat so, dass ich mit Jessica zusammen bin. Es ist sehr schön. Wir sind Eltern eines kleinen Sohnes. Er ist anderthalb Jahre alt. Wir haben das nicht geheim gehalten, es hat uns keiner danach gefragt. Wir sind nicht die Leute, die rausrennen und alles erzählen. Wir sind jetzt vier Jahre zusammen“, verrät Daniel Fehlow in einem Interview gegenüber RTL.

Daniel Fehlow ist bereits seit 20 Jahren bei GZSZ zu sehen. Der Schauspieler gibt erstmals auch exklusive Einblicke in sein Liebesleben. „In 20 Jahren hatte ich mindestens 20 Frauen“, verrät er.

In der Serie haben sich Daniel und Jessica nie geknutscht. Umso romantischer ging es wohl außerhalb der Dreharbeiten der beiden zu. Das Paar hat mittlerweile auch einen einjährigen Sohn. Daniel Fehlow hat zugleich noch was zu feiern, denn in diesen Tagen hat er sein 20-jähriges Jubiläum bei GZSZ.