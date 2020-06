GZSZ: David kehrt aus dem Gefängnis zurück

(Philipp Christopher) ist in den letzten Wochen wirklich durch die Hölle gegangen: Im Drogenknast in Malaysia drohte ihm sogar die Todesstrafe. Doch der Überlebenskünstler hat es am Ende doch geschafft, wieder auf freien Fuß zu kommen.

Zurück in Berlin sinnt er nun auf Rache...

Schließlich waren es Katrin (Ulrike Frank) und Gerner (Wolfgang Bahro), die ihn hinter Gitter gebracht haben. Und genau denen will er es jetzt heimzahlen.

Die Zeit im Gefängnis hat ihm schwer zugesetzt: Er leidet unter Panikattacken und einer Knieverletzung. Dafür sollen seine beiden Widersacher nun büßen. Doch er gibt sich alle Mühe, die beiden in Sicherheit zu wägen.

Zusammen mit seinem Ex-Mithäftling Tommy (Marc Bluhm) schmiedet er einen finsteren Racheplan. Er gibt der Polizei einen anonymen Hinweis darauf, dass Frederics Leiche im Fundament unter den Gerner Tower zu finden sei. Die Suchaktion verläuft jedoch zunächst ergebnislos. Doch Katrin ahnt, dass David ihnen nun wirklich gefährlich werden kann und will ihn für immer loswerden.