Manuela Wisbeck: "Let's Dance"-Star steigt bei "GZSZ" ein

Gerade erst wurde bekannt, dass "GZSZ"-Fans schon bald Abschied von einem beliebten Charakter nehmen müssen. , die seit 2013 die lesbische Tontechnikerin Anni Brehme spielt, wird die Kultserie noch diesen verlassen. Dafür werden die Zuschauer mit einem prominenten Neuzugang entschädigt. Manuela Wisbeck wird den "GZSZ"-Kiez als Nicole Müller ordentlich aufmischen. "Ich freue mich wahnsinnig darauf. Schon bald bin ich täglich im Mauerwerk zu sehen. Also seid gespannt. Ich bin es auch", erzählt sie im -Interview.

GZSZ-Ausstieg: Linda Marlen Runge macht Schluss!

Nicole und Leon haben ein Geheimnis

Manuela wird vor allem an der Seite von Urgestein Daniel Fehlow alias Leon Moreno zu sehen sein. Auf dem ersten Setfoto stehen die beiden in der Küche des Mauerwerks. Was genau passiert? Damit hält sich der Sender noch bedeckt. Nur so viel: Die beiden verbindet ein mysteriöses Geheimnis...

Bei "Let's Dance" schaffte es Manuela auf Platz 5

Den meisten Zuschauern ist die Schauspielerin vor allem durch die Teilnahme bei "Let's Dance" bekannt. 2013 fegte sie mit Tanzpartner übers Parkett. In der sechsten Liveshow konnte sie das Publikum mit ihrem Slowfox zum Song "Always Look On The Bright Side Of Life" leider nicht mehr überzeugen. Außerdem war die 35-Jährige schon im Kinofilm "Schlussmacher" mit und in Serien wie "Doctor's Diary" und " " zu sehen. In der Comedyserie "Böse Mädchen", die von 2007 bis 2011 auf RTL lief, spielte sie eine der Hauptrollen.

Doch Manula Wisbeck ist nicht der einzige Neuzugang bei "GZSZ". Schauspielerin Olivia Marei schlüpft in Zukunft in die Rolle von Ninas Tochter Antonia. Außerdem können sich Fans auf " "-Star Timur Ülker freuen, der als Nihat ebenfalls einen festen Platz im Cast einnehmen wird. Zuletzt nahm er an der Nackt-Dating-Show „ “ teil.