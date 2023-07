GZSZ: Drama hinter den Kulissen! SIE sorgt für Zündstoff

Bis es soweit ist, wird es nicht mehr lange dauern. Darstellerin Chryssanthi Kavazi ist nach ihrer Pause wegen "Let's Dance" zurück am Set. "Laura ist mit einem Knall gegangen und wird mit einem Knall zurückkehren: Verändert, auch optisch, und verunsichert!", verspricht sie im Interview mit RTL. "Sie weiß nicht, was sie erwartet und vor allem, ob jemand auf sie wartet. John?" Es bleibt also spannend...