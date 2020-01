GZSZ-Drama: Sterben Sunny und Tuner den Serientod?

Gerade erst feierte als Sunny ihr fünfjähriges Jubiläum bei GZSZ. Doch lange währt die Freude nicht, denn schon nächste Woche droht der Soap- der Serientod.

Was passiert? Tuner (Thomas Drechsel) und Sunny fahren aus beruflichen Gründen gemeinsam nach Potsdam. Zunächst verläuft die Fahrt entspannt, die beiden haben Spaß an ihrem Road Trip und fangen an, über Musikgeschmack zu diskutieren. Der lustige Schlagabtausch endet mit einem Fight um den Radiosender. Doch ein Moment der Unkonzentriertheit wird für Tuner, der am Steuer sitzt, zum Verhängnis. Er übersieht ein Tier, das auf die Straße läuft. Im Schock reißt er das Lenkrad rum, das Auto fliegt über eine Böschung und landet in einem Feld...

Überleben Sunny und Tuner den Crash?

Die beiden erleiden zwar keine schweren Verletzungen, und doch droht Lebensgefahr. Die beiden können sich nicht aus dem Unfallwagen befreien. Ihnen steht eine Nacht bei Minustemperaturen in einer völlig verlassenen Gegend bevor...

Valentina Pahde: Traurige Liebes-Beichte

Ob die beiden wirklich den Serientod sterben? Gegenüber erklärt Valentina Pahde: "Sunny reflektiert plötzlich ihr ganzes Leben und ist auf der Suche nach sich selbst. Werden sie und Tuner ums Leben kommen? Dieses einschneidende Ereignis lässt Sunny erstmal nicht mehr los und sie lernt die wichtigen Dinge im Leben zu schätzen. Das sind wahre Freundschaft und die Familie." Klingt ganz so, als würde zumindest Sunny den Unfall überlegen. Bleibt zu hoffen, dass es für beide GZSZ-Lieblinge am Ende gut ausgehen wird...

Was aus den alten GZSZ- wurde, erfahrt ihr im Video: