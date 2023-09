GZSZ: Dramatische Szenen! Stirbt Carlos nun den Serientod?

In einer kommenden GZSZ-Folge wollen Carlos (Patrick Fernandez) und Tobias (Jan Kittmann) gemeinsam mit Michi (Lars Pape) seinen Junggesellenabschied feiern. Eigentlich wollten die Männer einen entspannten Tag am See mit Angeln, Bier und Schwimmen verbringen - doch nachdem Carlos von Tobias aus Spaß in den See geschubst wird, spielen sich dramatische Szenen ab: Carlos kann sich nicht über Wasser halten. Als Tobias das bemerkt, eilt er ihm zur Hilfe. Doch schafft er es noch rechtzeitig und kann seinem Freund das Leben retten? So hat sich Michi seinen Junggesellenabschied sicher nicht vorgestellt...