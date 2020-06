GZSZ: Elena Garcia Gerlach ist die neue rassige Schönheit

Ab dem 22. Juli ist Elena bei GZSZ zu sehen - allerdings erstmal nur in einer Gastrolle. Ihre Geschichte: Nach ihrem Sprachen-Studium in Madrid findet die spanische Schönheit keine Arbeit und kommt deshalb nach Berlin, um dort ihr Glück zu versuchen. Als sie sich im "Mauerwerk" um einen Job bewirbt, zieht sie "John" prompt mit ihrem Charme in ihren Bann.

Elena Garcia Gerlach schwärmt gegenüber RTL von ihrer Rolle: "Ich finde es sehr gut, eine Spanierin zu spielen, die ihre Heimat wegen der wirtschaftlichen Situation verlassen muss und sich ein Leben in Berlin aufbauen will - eine sehr aktuelle Thematik! 'Elena Castillo' ist eine aufgeschlossene junge Frau, die weiß was sie will. Es macht viel Spaß, immer wieder ihr Temperament aufblitzen zu lassen."

Ob sie die Chance bekommt, ein festes Mitglied des GZSZ-Casts zu werden, ist allerdings noch nicht bekannt.