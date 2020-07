GZSZ: Emily und Paul feiern Hochzeitstag – doch ein Schock-Comeback ändert alles

Sie kommen einfach nicht zur Ruhe. Gerade erst hat Paul (Niklas Osterloh) erfahren, dass es doch noch Hoffnung für seine verletzte Hand gibt und die rettende OP durchgeführt werden kann, da folgt schon der nächste Tiefschlag...

Für Emily (Anne Menden) und Paul steht ihr Hochzeitstag bevor. Doch kurz vorher gibt es für die beiden noch ordentlich Stress. Sie können sich nicht einig werden, wer Pate für Tochter Kate werden soll. Während Paul sich für Tuner ausspricht, hat Emily so ihre Zweifel an seiner Eignung. Sie behauptet sogar, sie hätte bereits Sunny (Valentina Pahde) gefragt und stößt Tuner damit ziemlich vor den Kopf. Erst im letzten Moment erkennt sie, dass sie sich in Tuner womöglich doch getäuscht hat.

Kehrt Emilys größer Feind zurück?

Nach all dem Streit soll der Hochzeitstag für Emily und Paul umso schöner werden. Beide wollen endlich einen Schlussstrich unter die nervenaufreibenden letzten Wochen ziehen. Doch da ziehen schon die nächsten dunklen Wolken auf: Emily erhält eine Schock-Nachricht, die sie die nächsten Wochen in Atem halten wird... Gibt es etwa ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten? Aaron Thiel (Frederik Funke) könnte auf den Kiez zurückkehren, wie ein Instagram-Kommentar des Schauspielers nahelegt. Dort schreibt er :