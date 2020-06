GZSZ: Eric Stehfest spielt "Mauerwerk"-DJ Chris Lehmann

Anwalt Jo Gerner (Wolfgang Bahro) ist ihm wegen der von ihm vorangetriebenen Gentrifizierung ein Dorn im Auge. Chris selbst lebt in einem Bauwagen auf einem besetzten Platz an der Spree.

Eric Stehfest war bereits in der Rolle des Yannick bei "Unter Uns" zu sehen und drehte einen Werbeclip für Chips. "Ich möchte in allen Bereichen meine Erfahrungen sammeln. Um irgendwann wirklich zu wissen, was ich will", erklärt der studierte Schauspieler.

Über die Zusage von GZSZ freute er sich so, dass er beinahe Kopf und Kragen riskiert hätte. "Ich hörte nur 'Du' und 'Rolle', stand auf und legte mich auf die Straße. Ein Glück, dass kein Auto kam", lacht er. "Erst ein paar Stunden später habe ich wirklich realisiert, was passiert ist."

Am 9. Dezember wird er zum ersten Mal bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen sein - also unmittelbar nach dem Serientod von Raul Richter.