GZSZ: Erster Kuss zwischen Selma und Jonas!

Die beiden teilen schon seit Längerem ein Geheimnis: Selma weiß, dass Jonas Fake-Handys verkauft hat, und sie hilft ihm, ihn zu decken. Auch als er Beweisfotos von Alex' Laptop löschen will, steht sie ihm zur Seite. Als Alex jedoch überraschend früher nach Hause kommt, müssen sich die beiden schnell eine Ausrede einfallen lassen. Jonas ist so überrumpelt, dass er keine bessere Idee hat, als Selma zum Schein zu küssen, damit Alex keinen Verdacht schöpft. Allerdings ahnt er nicht, dass er Selma damit nur noch mehr Hoffnung macht...

Doch Jonas hat offenbar immer noch nicht bemerkt, dass Selma in Wahrheit in ihn verliebt ist. Die Katastrophe ist also quasi vorprogrammiert...

Ob es für die beiden Teenager doch noch ein Happy End gibt, zeigt sich im Februar bei GZSZ (werktags ab 19.40 Uhr).