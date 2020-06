GZSZ-Eskalation: Philip geht auf seinen Bruder John los!

Als John erfährt, dass sein Bruder Elena geküsst hat, rastet er aus.

Er stürmt ins Krankenhaus und pöbelt den jungen Arzt an: „Du küsst Elena? Das ist doch nicht mehr normal!“ Doch Philip hat keine Zeit für Diskussionen und lässt John alleine stehen.

Im Lift begegnet John der Ärztin Maja, die neu in der Klinik ist und reges Interesse an Philip zeigt. John vergisst seine Wut und ermutigt die hübsche Medizinerin, ihr Glück bei Dr. Höfer zu versuchen: „Philip ist in solchen Sachen immer etwas schwerfällig, steht auf dem Schlauch. Zeigen sie ihm, dass sie ihn mögen. Versuchen sie es einfach nochmal, vielleicht ein bisschen deutlicher.“

Dummerweise erfährt Philip von den Bemühungen seines Bruders, ihn zu verkuppeln. Ihn packt die blanke Wut und er stürmt stinksauer zu John und stellt ihn zur Rede. Philip kann kaum die Kontrolle über sich behalten und geht blind vor Wut auf seinen Bruder los. Wird Philip John tatsächlich handgreiflich gegenüber? "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.