GZSZ: Fan-Ärger wegen Maren!

Der Schock sitzt bei Maren immer noch tief! Alexander (Clemens Löhr) ist vor kurzem bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Trauer war so schlimm, dass sie sich eine Traumwelt, in der Alex noch lebt, flüchtete. Mittlerweile ist Maren wieder in der Realität angekommen, doch vergessen kann die Blondine ihren Freund noch lange nicht. Als Maren alte Familienbilder in die Hände fallen, werden wieder alte Wunden aufgerissen. Kurzerhand fährt sie statt nach Hamburg zu Gastronmie-Messe in ein Berliner Hotel. Was hat sie dort vor?