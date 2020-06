GZSZ: Fand die Hochzeit von Sunny und Vince heimlich statt?

Sunny und Vince treffen nach langer Zeit mal wieder auf Sunnys alte Snob-Clique.

In dem Rahmen verrät die Blondine auch, was sie eigentlich davon hält, dass Sunny und Vince verlobt sind: „Ich weiß nicht, ob es überstürzt war. Ich glaube, sie lieben sich einfach so sehr, warum sollte man das dann nicht mit einem Ehering besiegeln. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Ich finde es schön, dass die geheiratet haben. …. Äh…. Dass sie verlobt sind.“ Hat die Münchenerin da etwa zu viel verraten und die Hochzeit des Serientraumpaares hat schon lange heimlich stattgefunden? Oder hat die kameraerfahren Valentina plötzlich die Nervosität gepackt und sie hat versehentlich die Tatsachen verdreht?