GZSZ - Folge 5.000: Was wird passieren?

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" basiert auf der australischen Seifenoper "The Restless Years". Ganze 230 Folgen wurden ungeändert aus den Originalbüchern übernommen. Erst ab Folge 231 bekam GZSZ eine eigene Handlung.

Am 23. Mai 2012 darf GZSZ wieder einmal Jubiläum feiern. Folge 5.000 steht nach genau 20 Jahren an. Und die Produzenten der Daily Soap lassen sich natürlich nicht lumpen und machen die Jubiläumsfolge zu etwas ganz Besonderem.

In dieser Woche treten Musiker wie Mia, Silbermond und Unheilig bei GZSZ auf.

Der Graf: "Herzlichen Glückwunsch zu 5.000 Folgen GZSZ! Ich fühle mich sehr geehrt, dass wir mit Unheilig gerade in der Jubiläumsfolge Teil dieser Erfolgsgeschichte sein dürfen. Auf die nächsten 5.000, wir kommen immer gerne wieder!"

Auch diese Musiker treten beim "Kiez"-Festival bei GZSZ auf:

Rea Garvey mit "Heart of an Enemy": 22. Mai

Silbermond mit "Himmel auf": 23. Mai

Breitenbach mit "Sail me": 23. Mai

Unheilig mit "Lichter dieser Stadt": 23. Mai

Mia mit "Fallschirm": 24. Mai

Dark Circle Knights mit "Lost Daughter", "Sins": 24. Mai

Aura Dione mit "Friends": 25. Mai

Sons of Midnight mit "It was worth it": 25. Mai

Olly Murs mit "Oh my Goodness": 25. Mai

Und es wird hoch dramatisch.

Eine wilde Verfolgungsjagd im Wald und Schüsse. Jo Gerner (Wolfgang Bahro) wird verfolgt. Muss Jo in Folge 5.000 dran glauben?

Aber ohne große Emotionen geht's natürlich auch nicht in Folge 5.000. Lassen Leon (Daniel Fehlow) und Pia (Isabell Horn) endlich ihre Gefühle füreinander zu?

Es soll auf jeden Fall eine Hochzeit anstehen, einen unglaublichen Verrat und einige bekannte Ex-Darsteller geben, aber mehr dazu bei GZSZ am 23. Mai 2012.

