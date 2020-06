GZSZ-Inzest-Skandal: Dank Emily kennt nun der komplette Kiez die schmutzige Wahrheit!

Sophie kriegt den Mund über diese neue Information gar nicht mehr zu und auch Jonas, der zufällig Zeuge des Streits wird, hat jedes Wort mitgehört. Er sprintet umgehend in den Spätkauf und tratscht in großer Runde weiter, dass Jasmin Sex mit ihrem Vater hatte. Innerhalb kürzester Zeit ist der komplette Kiez in Jasmins dunkles Geheimnis eingeweiht. An jeder Ecke wird über sie getuschelt der Spießrutenlauf ist vorprogrammiert, sobald die Designerin das nächste Mal das Haus verlässt. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", montags bis freitags um 19:40 Uhr auf RTL.