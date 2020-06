GZSZ-Inzest-Skandal: Jetzt spricht Janina Uhse über die verbotene Liebe zwischen Jasmin und Frederic!

Der Inszest-Skandal schockt die Fans der Serie und auch die Schauspieler bleiben nicht ganz cool bei der aktuellen Thematik.

Jasmin (Janina Uhse) glaubt, in Frederic (Dieter Bach) ihre große Liebe gefunden zu haben. Doch es stellt sich heraus, dass Dr. Riefflin ihr Vater ist.

Die Jasmin-Darstellerin erinnert sich „Prominent“ gegenüber an den Moment, als sie erfahren hat, was genau sich die GZSZ-Drehbuchautoren überlegt haben: „Wir waren wirklich alle in dem Moment ‚hhhooo‘! Das kann man nicht erzählen. Das geht einfach nicht, das, oh mein Gott, muss man sich doch mal vorstellen. Die Tochter mit dem eigenen Vater. Also es ist tatsächlich ein Tabu-Thema, was wir hier aufgreifen.“ Der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star ist immer noch sichtlich geschockt.

Diese Geschichte ist definitiv eine große Herausforderung für Schauspielerin Janina Uhse. Eben auch, weil sie von außen sicherlich noch viel Kritik einstecken muss. Es kommt leider immer wieder vor, dass Serienfans nicht mehr zwischen der Rolle und der Privatperson unterscheiden können.