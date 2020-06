GZSZ: Iris Mareike Steen spricht über Ausstieg

Klingt ganz so, als hätte Iris Mareike bereits einen ziemlich konkreten Plan B in der Tasche. Das Leben als GZSZ-Star hat schließlich auch Schattenseiten. "Mir fällt es manchmal nicht leicht. Mir ist zwar bewusst, dass Leute mich erkennen, aber es schränkt mich schon ein", so die Lilly-Darstellerin. "Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht von Fans angesprochen werden."

Wie lange sie aber tatsächlich noch in der RTL-Soap mitspielen wird, steht noch nicht fest. "Ich überlege das von Jahr zu Jahr", erklärte sie.