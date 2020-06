GZSZ: Iris Mareike Steen überrascht mit frisch blondierten Haaren!

Der neue Look hat natürlich mit ihrer GZSZ-Rolle zu tun. "Lilly macht ja gerade eine starke Veränderung durch und die sollte auch nach außen sichtbar sein", sagt Iris Mareike Steen.

Erstaunlich, was ein bisschen Farbe bewirken kann! Die Schauspielerin wirkt total verändert.

Bislang hat sie allerdings nur positives Feedback für ihre neue Frisur bekommen. "Am Anfang waren alle überrascht, aber jetzt finden sie es gut - sagen sie zumindest", lacht die Schauspielerin. Auch derjenige, auf den es am meisten ankommt, zeigt sich begeistert. "Mein Freund findet mich natürlich immer wunderschön - auch wenn ich eine Glatze hätte. Er war am Anfang etwas überfordert von der Haarfarbe, weil er mich so nicht kennt, aber inzwischen findet er es toll."

