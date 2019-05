GZSZ: Janina Kranz steigt aus!

Seit März sorgte Janina Kranz alias Karla Borchert Karla Borchert für reichlich Drama bei "GZSZ". Die Praktikantin war besessen von ihrer Chefin Emily Wiedmann ( ). Erst versuchte sie Emilys beste Freundin Sunny ( ) mit Drogen auszuschalten, dann betäubte sie Emily - und entführte sie in eine einsame Waldhütte. Doch diese krassen Szenen sind für Darstellerin Janina die letzten...

Abschiedsworte von Janina Kranz

Die 24-Jährige verlässt die Serie. Das teilte sie den Fans im Interview mit mit: "Hallo, ich bin Janina und ich spiele die Karla bei GZSZ – beziehungsweise spielte, denn das ist jetzt vorbei", sagte sie. "Es hat mega Spaß gemacht, die Rolle zu spielen. Weil es einfach so weit weg von einem selbst, dass ich mich so richtig austoben konnte. Dieses Spiel mit den zwei Gesichtern, das war am besten."

Die größte Herausforderung für Janina war die Szene, in der sie Emily versuchte zu ertränken. "Weil Anne da auch so viel reingelegt hat und ihre Tränen so in den Augen zu sehen, war schon nicht leicht." Ob Emily den Mordversuch überlebt? Das wird sich erst in der heutigen Folge zeigen...