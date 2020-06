GZSZ: Janina Uhse zeigt uns ihre Familie

"Was für eine großartige Woche! Spannende Sachen für GZSZ gedreht und noch einen kurzen Abstecher in den Norden zu meiner Familie gemacht", schreibt Janina nun zu einem Foto ihrer Familie bei Facebook. Mit Papa Bernd, Mama Andrea und ihrem Bruder posiert sie für den süßen Schnapschuss. Offenbar feiern sie gerade den Geburtstag von Mama Uhse.

Bei all der Aufregung in der Soap kann Janina sicherlich auch ein bisschen Familienfrieden vertragen. Ganz spurlos wird der Dreh der harten verstörenden Inzestgeschichte sicherlich auch nicht an ihr vorbeigegangen sein.