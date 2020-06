GZSZ: Jasmin landet im Krankenhaus

Für eine Aussprache will sie ihm nach Australien nachreisen - nicht wissend, dass Frederic in Wirklichkeit längst tot ist. Katrin versucht verzweifelt, sie von dieser Reise abzuhalten und nimmt ihr sogar mit Gewalt den Reisepass ab. Jasmin reagiert entsetzt, verzweifelt und fassungslos auf das Verhalten ihrer Mutter.

Nun sind Bilder aufgetaucht, auf denen man Jasmin mit verbundenem Handgelenk im Krankenhaus sieht. Hat sie in ihrer Not etwa probiert, sich das Leben zu nehmen. Als Katrin sie am Krankenbett besucht, macht sie sich schwere Vorwürfe, alles falsch gemacht zu haben.

Ob Jasmin ihr verzeihen kann und ob sie sich von ihren Verletzungen erholt, zeigt sich ab Mitte Februar bei GZSZ.