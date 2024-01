"GZSZ"-Jonas: Abschiedsbrief! Er will sein Leben beenden

Lilly kann nicht glauben, dass Nihat so einen riskanten Eingriff vorschlägt. "Was erzählst du meinem Bruder für Märchen?", schimpft sie mit ihrem Freund. "Weißt du, was ein Hirn-Rückenmark-Interface bedeutet? Teile der Schädeldecke werden durch Implantate ersetzt. Das ist ein hochinvasiver und sehr riskanter Eingriff. Und danach Therapie – mehrere Jahre - ohne Garantie auf irgendeinen Erfolg. Außerdem waren an dieser Studie zehn Patienten beteiligt. Bei einem einzigen hat es einen Effekt gezeigt und das war ein ganz anderer Fall."